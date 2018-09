Bloccano l'auto sulle strisce e uno di loro fa anche la pipì... finisce male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Si misero sulle strisce pedonali impedendo il passaggio ad un auto. Robin Zoldan 38 anni e Luca Da Rold, 55, entrambi di Belluno, sono finiti acon l'accusa dicommessa in concorso tra loro. Inoltre Da Rold deve rispondere anche del reato di atti contrari alla pubblica decenza per aver fatto tranquillamente pipì nella pubblica via davanti ad altre persone. Era il 31 luglio del 2013 quando i due decisero, secondo il capo di imputazione, di occupare la sede stradale, piazzandosi proprio sopra le strisce pedonali. In questo modo avrebbero impedito il passaggio alle auto e in particolare ad una Citron di proprietà di M.F. Per poter passare, l'automobilista fu costretto a chiamare i carabinieri che non solo fecero spostare di due amici di una serata un diversa, ma provvidero anche alla loro identificazione e alla denuncia, entrambi per violenza privata, mentre Da Rold anche per atti osceni in luogo pubblico. Il processo è stato aperto ieri davanti al giudice e rinviato ad altra data. In aula, per la difesa, c'erano gli avvocati Giorgio Gasperin e Sonia Rinaldo. Intanto gli anni passano.