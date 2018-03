Bimbo esce di casa in bici e si perde: scatta l'allarme, ritrovato illeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEDICO - Richiesta di intervento al 112, tanta paura, ma lieto fine per la scomparsa di un bambino di 11 anni da Sedico: era stato visto allontanarsi da casa in bicicletta un paio d’ore prima, senza fare ritorno.Immediatamente veniva attivato ilcercando di sfruttare le poche ore di luce rimaste. Dal Comando di Feltre, quindi, partiva l’ordine di far convergere nella zona interessata di Sedico tutte le pattuglie a disposizione in quel momento, oltre ad allertare tutti i militari prontamente reperibili per partecipare alle ricerche.Una corsa contro il tempo che coinvolgeva ancheche faceva alzare in volo un elicottero prima del tramonto. La tempestività dell’intervento permetteva il felice epilogo: alle 18:15 la pattuglia dei carabinieri di Trichiana in località “Bolago” ritrovava il ragazzino che, un po’ spaesato, aveva smarrito la strada di casa. Immediatamente giungevano sul posto i genitori a cui veniva riaffidato il bambino.