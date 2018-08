di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Bimbo circonciso e parzialmente evirato: nessun accordo con l'Usl Dolomiti, parte la causa civile e il Tribunale nomina il super perito per accertare il danno. Sarà la dottoressa Sarah Nalin a predisporre la perizia super partes, come da incarico disposto dal giudice del Tribunale di Belluno nell'udienza che si è tenuta a fine luglio. Il danno calcolato dai legali dei genitori del piccolo, che si sono affidati all'avvocato Matteo Mion di Padova, specialista delle cause per malasanità, supera il mezzo...