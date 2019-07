Riprendono la 16enne in effusioni hot col fidanzatino e mettono video sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Riprendono l'amichetta 16enne in intimità con il fidanzatino nei bagni pubblici, girano un video e lo diffondono sui social. Alla fine e arrivata la denuncia per due minorenni bellunesi, già con vari precedenti, ora indagati per detenzione di materiale pedopornografico di minori. Uno dei due è accusato anche di tentata violenza sessuale, perchè avrebbe tentato di costringre la giovane 16enne, sotto ricatto, a un rapporto sessuale in cambio della consegna del sexy video che stava per diffondere.L'episodio risale a un anno fa, ora i minori sono in una comunità. La notizia è stata diffusa oggi dalla questura, con un comunicato, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura dei Minori di Venezia, condotta dalla squadra Mobile bellunese.