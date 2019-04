B&b del sesso, i clienti dai carabinieri: il più giovane ha 27 anni, il più vecchio 72

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Il più giovane ha 27 anni, il più vecchio 72. È questo l'identikit dei clienti che si davano il cambio nelle camere del Bed&Breakfast di Fiammoi , una struttura trasformata dal 62enne pensionato Maurizio Cavanna in unai. L'uomo si ritrova ora indagato per favoreggiamento alla prostituzione, nell'inchiesta coordinata dal pm Simone Marcon, dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale, diretto dal maggiore Marco Stabile. Filmati, testimonianze, elementi inchioderebbero il pensionato, per il quale il gip ha disposto il divieto di dimora a Belluno. Sono. Le età vanno da quello del 1992, a classi come 1982, 75, 78, ma anche sessantenni e più. Le professioni dichiarate sono operaio, artigiano, impiegato statale e ovviamente pensionato per quello di 72 anni. La maggior parte dei