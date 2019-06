Case Ater: arriva lo sfratto per 264 "ricchi"

di Alessia Trentin

BELLUNO - Mancano pochi giorni all'entrata in vigore della nuova legge sulle case Ater. Dal primo luglio ci saranno 264 famiglie prossime allo sfratto. Avranno tempo due anni per cercare una sistemazione alternativa, dal momento che il loro Isee - Erp sfora dai parametri fissati per l'ottenimento degli alloggi. Nel frattempo verrà loro applicata una tariffa maggiorata, parametrata sulla loro situazione redittuale e patrimoniale. Ventitrè nuclei non hanno ancora presentato la dichiarazione Isee agli uffici dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale e 42 sono risultati con documentazione non apposto. Insomma si prepara una rivoluzione.