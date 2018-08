di di Olivia Bonetti

BELLUNO - Girava per i locali della piazza facendo colazione, pranzo cena, ma non pagava mai. Alla fine Francesco Rapisarda, 32enne di origine cadorina, per anni residente a Venezia, ora senza fissa dimora, è stato arrestato. Non per non aver pagato il conto: per quello se la sarebbe cavata per l’ennesima volta. Ma per aver aggredito con calci e pugni la dottoressa che era arrivata per soccorrerlo e i carabinieri. Ripisarda è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato nella camera di sicurezza del comando...