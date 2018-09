Capotta con la sua Suzuki: automobilista di 79 anni esce miracolosamente illesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Si è capottata con la sua auto, ma a quasi 80 anni, è riuscita a uscire da sola e a restare praticamente illesa. Tanta paura stamane a Sale per una donna di 79 anni che mentre procedeva in direzione Belluno ha perso il controllo della suafinendo fuori strada, ruote all’aria, sulla destra della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.