BELLUNO - Lunga la lista dei rincari sulle spalle delle famiglie. Inflazione, aumento del carrello della spesa e dell‘energia e molto altro . Il potere d‘acquisto si restringe, vivere costa di più, anche a Belluno, ma ci sono ben 47 città italiane che se la passano peggio di noi, ovvero nelle quali la spesa aggiuntiva annua per famiglia media è maggiore. Ma andiamo con ordine : l ‘Istat ha reso noti i dati territoriali dell‘inflazione di agosto, in base ai quali l‘Unione n azionale c onsumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d‘Italia, in termini di aumento del costo della vita. In testa a questa poco invidiabile graduatoria c‘è Grosseto dove l‘inflazione tendenziale è pari a +7,2%, la seconda più alta d‘Italia dopo Brindisi (+7,3%), e ciò si traduce nella maggior spesa aggiuntiva per famiglia su base annua, equivalente a 1623 euro. Poi si colloca Milano, +5,8% su agosto 2022 e un incremento di spesa pari a 1575 euro a famiglia, mentre segue Lodi che con +6,2% ha una spesa supplementare pari a 1574 euro annui per un nucleo familiare medio.

Belluno si colloca nella seconda parte della classifica dei rincari in Italia: da noi la spesa aggiuntiva annua è di 1.181 euro, con un tasso d‘inflazione tendenziale del 5,3%, mentre in Veneto spicca il dato di Venezia, che si colloca al 12esimo posto con una spesa aggiuntiva di 1371 euro, e un tasso inflattivo del 5,7%. Più in alto anche Treviso, 42esima in graduatoria, dove una famiglia ha speso in media 1210 euro in più (5,2% di inflazione). Sull‘altro fronte della classifica, la città più virtuosa d‘Italia è sempre Potenza, con l‘inflazione più bassa del Paese (+3,4%) e dove in media si spendono “solo“ 671 euro in più all‘anno, seguita da Catanzaro e Caserta. In testa alla classifica delle regioni più “costose“ , il Veneto si colloca in sesta posizione, con un impennata del costo della vita di 1190 euro, con un inflazione che si registra del 5,2%. In testa alla graduatoria Liguria e Lombardia dove si verificano i medesimi aumenti (1403 euro) su base annua, pur avendo un‘inflazione molto differente : la Liguria la più alta d‘Italia con +6,8%, mentre la regione più risparmiosa è ancora una volta la Basilicata, +3,5%, pari a 678 euro, seguita dal Molise (+4,7%, +861 euro). In terza posizione la Calabria (+5%, +915 euro) .

