CORTINA (BELLUNO) - Un pezzo della vecchia, ladella, sarà venduta al miglior offerente. Scadrà il 31 ottobre l'per aggiudicarsi questo pezzo di storia della montagna, dello sci, ma soprattutto della Tofana e della città ampezzana.Il rinnovo della Freccia nel Cielo per il tratto Cortina-Col Druscié è ormai iniziato da mesi e la vecchia cabina installata nel 1969 e appesa alle funi fino alla primavera di quest'anno è momentaneamente in pensione dopo 50 anni di onorato servizio.Il desiderio che ha mosso l'idea di indire una speciale asta è che le porte della vecchia cabinovia non rimangano definitivamente chiuse, ma che possano ancora aprirsi, che la cabina possa avere nuova vita e ospitare ancora molti viaggiatori curiosi di scoprire altri panorami.partendo da unaper questo pezzo che porta con sé una grande storia. La cabina ha dimensioni 5,40 per 2,78 per 2,81 metri ed è in lamiera con due porte e vetri in plexiglas.