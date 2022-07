CORTINA D'AMPEZZO - «In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 c’è la necessità di accelerare i tempi di alcune opere. Bisogna capire perché taluni lavori non partono, mentre altri non finiscono, e dobbiamo comunicarlo ai cittadini», aveva detto Gianluca Lorenzi in campagna elettorale. Da sindaco, una delle prime azioni fatte dopo l’insediamento è stato l’incontro con l’ingegner Ettore de la Grennelais, responsabile gestione rete Veneto di Anas. Con il tecnico, il sindaco Lorenzi e l’assessore Stefano Ghezze hanno fatto il punto sulle opere in essere: «Durante la riunione, molto costruttiva e propositiva, vi è stato un confronto in merito agli attuali cantieri presenti sul territorio di Cortina d’Ampezzo e sulle prospettive future», conferma Lorenzi. C’è stata l’assicurazione che entro il 15 luglio verrà terminata la cantierizzazione per la prima parte dell’intervento a Fiames, dove è stata allargata e rinforzata la sede della statale 51 di Alemagna.

Mancano le finiture, le scarpate a lato della strada, vanno completati i canali di scolo delle acque piovane. I giorni scorsi sono stati portati alcuni camion di terra, rovesciati a lato della strada, ma l’intervento dovrà essere definito. La stessa data del 15 luglio è stata indicata da Anas anche per l’apertura del nuovo ponte sul torrente Bigontina, sopra il supermercato Conad, dove sulla statale passa il traffico che ruota attorno al centro di Cortina e sale verso il viale della stazione. «Sarà così ripristinata la regolare viabilità, ma si continuerà con la demolizione del vecchio ponte; un intervento che non interesserà la circolazione dei veicoli. Questa demolizione si concluderà entro il 30 luglio», aggiunge Lorenzi. Passa quindi a trattare il ponte di Crignes, un’opera che insiste sulla viabilità interna di Cortina, ma che era stata affidata ad Anas, in quanto era uno dei lavori indicati come necessari per i Campionati del mondo di sci alpino del febbraio 2021.

Quella bretella sarebbe stata utile per agevolare l’accesso degli spettatori alle piste dei Mondiali, sulla Tofana, ma soprattutto per far defluire il pubblico. Poi è venuta la pandemia, le gare si sono svolte a porte chiuse, senza la gente sulle tribune, e il ritardo di quell’opera si è notato meno. Dall’incontro con Anas è emerso: «Entro il mese di luglio termineranno le opere alle spalle che sostengono la strada, ma i lavori proseguiranno fino a quando verrà posata la campata del ponte. Il cantiere verrà chiuso entro il prossimo mese di dicembre. Sarà nostra cura vigilare su quanto concordato e tenere aggiornati i cittadini», dichiarano gli amministratori ampezzani.