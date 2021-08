Due alpinisti in cordata sbagliano traccia e restano bloccati in Marmolada: recuperati col verricello di 75 metri

PIEVE DI CADORE - Ormai erano quasi le 18, i due alpinisti avevano perso la via e si erano venuti a trovare in un luogo rischioso, che non permetteva più loro di avanzare. Intorno alle 17.40 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della Marmolada dove, ormai quasi prossimi all'uscita della Via Vinatzer - Messner, due alpinisti bresciani di 34 e 38 anni avevano sbagliato la traccia, ritrovandosi bloccati su una sosta senza poter più progredire.

Sbarcata l'équipe medica al Rifugio Falier, l'elicottero è salito di quota fino a individuare la cordata, sulla verticale con Punta Rocca. I due erano fermi sulla roccia a strapiombo. Calato con un verricello di 75 metri, in due rotazioni il tecnico di elisoccorso ha recuperato entrambi gli scalatori, trasportati poi al Falier.