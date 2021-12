Classe con il mal di gola e occhi rossi e odore acre a scuola: evacuata la media di Puos. Analisi sulle misteriose esalazioni

ALPAGO - Paura oggi, 17 dicembre, intorno alle 11, quando gli alunni della classe prima delle medie di Puos, in comune di Alpago, hanno iniziato a lamentare strani sintomi: i ragazzini avevano occhi rossi e problemi alla gola e negli ambienti scolastici si sentiva uno strano odore acre. A quel punto è scattato il piano per le emergenze.

Tutti gli alunni della scuola sono stati evacuati, zaini e libri sono rimasti nelle classi. Sul posto sono accorsi ambulanza e vigili del fuoco. Cinque ragazzini sono stati portati all'ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono in corso campionamenti di Arpav verifiche dei pompieri per comprendere l'origine delle esalazioni.