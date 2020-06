Camion si schianta in curva: Alemagna in tilt bloccata nel solito "punto nero"

VALLE DI CADORE - Alemagna bloccata oggi, 24 giugno, nel "solito" punto nero in zona Vallesina, in comune di Valle di Cadore. Alle 8 e 40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 51 d'Alemagna al km 78+200 nel comune di Valle di Cadore per rimuovere da una curva un autoarticolato finito contro il guardrail, rimasto poi bloccato per lo squarcio di tre gomme. I pompieri accorsi dal distaccamento Pieve di Cadore e da Belluno con l’autogrù, hanno rimosso il mezzo per permettere il cambio delle gomme. Durante la rimozione del mezzo il traffico è rimasto completamente bloccato e si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa, quando la strada è stata riaperta. © RIPRODUZIONE RISERVATA