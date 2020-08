Incidente in moto sull'Alemagna all'altezza di Faè: due persone ferite Foto

LONGARONE - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Belluno sono intervenuti alle ore 12 circa per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'auto in località Faè, sulla strada statale 51 di Alemagna. Nello scontro sono rimasti feriti due motociclisti, presi in cura dal personale sanitario. La squadra dei vigili del fuoco, provieniente dalla sede di Belluno, ha messo in sicurezza l'auto e la moto e il luogo dell'incidente. L'intervento è terminato alle ore 13 circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA