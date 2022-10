VALLE DI CADORE - Sarà rettificata la curva della macelleria, la strozzatura del tratto di Alemagna che tanti guai e rallentamenti ha provocato in questi anni. Il cantiere è stato aperto e i lavori già iniziati. L'abbattimento della casa è propedeutico all'intervento di raddrizzamento delle carreggiate. Opera importante in attesa della variante che eliminerà il punto più nero della viabilità in valle del Boite: la curva di palazzo Costantini. Altro cantiere strategico è quello allestito all'ingresso sud di Venas, si lavora sul costone che incombe sulla statale da dove, in caso di maltempo, scendono acqua e fango che invadono la carreggiata.



L'OPERAZIONE

Non solo Alemagna: strade come tavoli da biliardi, la sindaca Marianna Hofer affida ai social l'annuncio: Come promesso, anche se con qualche giorno di ritardo è partita la campagna asfalti da 130mila euro. La ditta sta eseguendo le lavorazioni a Valle per poi trasferirsi a Venas e Vallesina. Così Marianna Hofer alle prese con questi ed altri lavori nel suo Comune; gli asfalti nuovi sono sempre attesi e ben accolti e dai cittadini commenti e segnalazioni. A chi aveva detto alla sindaca che è un incubo girare per le strada così risponde la Hofer: «Questo impegno permetterà di asfaltare molte strade e ripristinare quasi totalmente le tracce. Non si potrà intervenire dove Enel sta ancora lavorando, lì asfaltare spetta a loro. Entro metà novembre verranno sostituite le lampade che non funzionano, la risoluzione contrattuale con la ditta esecutrice dei lavori sta, finalmente, volgendo al termine».



AL BUIO

Perchè con l'occasione si precisa anche la questione della pubblica illuminazione e dei relativi lavori, un disservizio viene segnalato in via Carducci, tra la chiesa del Carmine e via Anderica, dove l'illuminazione pubblica è spenta da svariate settimane lasciando completamente al buio la zona; i nuovi punti luce non funzionano e quelli del parcheggio comunale davanti alla casa Galeazzi non sono collegati alla rete elettrica. È previsto qualche intervento? -chiede un altro cittadino al quale la sindaca spiega: «Due lampioni non funzionano più a seguito dello scavo di Enel, abbiamo chiesto di controllare».



PRIMA DELL'INVERNO

Anche via Carducci verrà asfaltata da Enel che lì ha lavorato e prima dell'inverno «saranno sostituite tutte le lampade che non funzionano», assicura la prima cittadina Marianna Hofer.