Via al taglio degli alberi in via Piave a Feltre: «Sono malati», ma scattala rivolta

FELTRE - Serata triste per molti feltrini che vedono un angolo di città cambiare, con un po' di verde in meno. Sono iniziate oggi, 21 settembre, le operazioni per l'abbattimento degli ippocastani, giudicati malati dopo una perizia disposta dal comune. I filari di piante quasi secolari si trovano in via Piave. Sui social la protesta, dopo il post di Tamara Panciera, che si è fatta portavoce di altri cittadini e ha chiamato anche il sindaco: «Gli alberi sono perfettamente sani, come dimostrano le foto. Purtroppo ormai si ricorre sempre al pretesto della pianta malata per tagliare tutto. Vedremo, quando saranno a terra, quanto si riveleranno malati».