ALANO DI PIAVE - La futura ciclabile la cui realizzazione inizierà nel corso di quest’anno e che collegherà la Valbelluna al confine trevigiano, interesserà il Comune di Alano di Piave limitatamente alla frazione di Fener che, si augurano gli amministratori, trarrà notevole beneficio da quest’opera. Però la quasi totalità del territorio comunale alanese non sarà di fatto interessata dal percorso. Ed è proprio per permettere anche al capoluogo e alle altre frazioni di beneficiare di questa importante realizzazione che sindaco e collaboratori si sono messi al lavoro per presentare un progetto che preveda una viabilità secondaria. Tra i progetti nel cassetto del Comune c’è anche la valorizzazione della stazione ferroviaria che diventerà un centro dedicato agli amanti delle due ruote-

LA SINDACA

«Siamo riusciti a farci assegnare 10mila euro – spiega il primo cittadino – con i quali prepareremo un progetto che preveda il collegamento dei centri abitati comunali alla viabilità principale con lo scopo di ottenere uno sviluppo turistico del territorio. La ciclabile – aggiunge Serenella Bogana – fungerà da volano per la frazione di Fener dove è prevista la riqualificazione dello stabile della stazione ferroviaria che diventerà un hub con servizi dedicati alla bike economy (noleggio di e-bike, colonnine di ricarica, servizi di riparazione, punto di informazione, ecc) che produrranno posti di lavoro e daranno visibilità al paese. Il progetto di viabilità secondaria oltre a cercare di portare i cicloturisti nei nostri centri abitati, avrà lo scopo di indirizzarli verso malga Doc dove vi sarà un punto informativo provvisto di colonnine di ricarica e di partenza verso le nostre malghe e dove ci sarà ulteriore possibilità di noleggiare biciclette con pedalata assistita. Inoltre a malga Doc è già predisposto un pannello informativo dal quale, attraverso la lettura di codici QR sarà possibile scaricare percorsi dettagliati specifici per salire sulle alture alanesi. Si tratterà – prosegue il sindaco – di un importante progetto che avrà ricadute positive per tutti gli operatori economici del territorio anche tenendo conto che Alano è baricentrico rispetto a Feltre, Valdobbiadene e Asolo, 3 cittadine che richiamano molti turisti».

Fra le opportunità legate a questo posizionamento centrale Bogana intravvede anche la possibilità di offrire pacchetti turistici tematici in base all’interesse di ogni singolo ciclista o gruppo di ciclisti.

