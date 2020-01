Agordo. Incidente tra auto all'incrocio: i due conducenti all'ospedale Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO (BELLUNO) - Schianto ieri all'incrocio di via Piciol ad Agordo: due gli automobilisti finiti all'ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.L'incidente si è verificato alle 13 circa, in comune di Agordo, all'incrocio di via T.Piciol con la s.r. 203. A.F, 49enne residente ad Agordo era alla guida dell'autoveicolo Mitsubishi L200. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti subito per i rilievi di legge, l'uomo si immetteva sulla s.r. 203 presumibilmente omettendo di dare la precedenza al veicolo che stava transitando sull'Agordina. Inevitabile l'impatto con la Ford Focus, che stava andando In direzione Agordo: alla guida il proprietario L.D.R, 74enne.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Gosaldo che hanno proceduto ai rilievi che stanno vagliando la dinamica. Intervenuti anche i soccorritori, vigili del fuoco e sanitari. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Agordo, dove sono stati affidati alle cure dei medici. I sanitari riscontravano per entrambi trauma cranico, con prognosi di 7 giorni per il 49enne. Il 74enne invece è stato trattenuto in osservazione, non in pericolo di vita, ma ieri in serata ancora non si conosceva la prognosi.