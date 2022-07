Acc di Mel venduta alla Sest Lu-Ve: firmato l'accordo a Mel

BORGO VALBELLUNA - L'operazione rischiava di non andare in porto per alcune ombre che si eranoc reate in questi gioni, ma oggi, 28 luglio, è una data epocale per la crisi dell'azienda Acc di Mel, in comune di Borgo Valbeluna, passata per crisi dopo crisi, rilevata dalla multinazionale cinese e poi lasciata al suo destino. Sest, ieri, si era presa alcune ore di riflessione, ma oggi ha ufficializzato la sua decisione: l’ad di Sest Lu-Ve azienda di Limana Michele Faggioli ha firmato l'attod i acquisto di Acc, facendosi carico di 250 dipendenti di Acc che saranno riassorbiti.

