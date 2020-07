VALLE DI CADORE - Alle dieci, ieri mattina sabato 4 luglio, la fila era già bella lunga in via Ferrovia. C'è chi mostrava curiosità, chi un filo di emozione. A fine giornata il conto è fatto: in 900 si sono presentati a Valle di Cadore per il casting di Un passo dal cielo 6 con protagonista Daniele Liotti. Nessuno verrà scartato. Ognuno, con il suo volto, entrerà in un archivio, a disposizione della regia. Ma qualcuno verrà chiamato, magari, già nei prossimi giorni visto che le riprese della prima delle otto puntate della nota fiction televisiva inizieranno a metà luglio.

PERSONE CON PASSIONE

Uomini, donne, giovani e meno giovani. Da soli o in gruppo. Alcuni in costume tipico cadorino. Come il vicesindaco, Gabriele Soravia, disponibile a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Insieme a lui l'assessore Andrea Chicca, che ha seguito, per l'intera giornata di ieri, i lavori di accoglienza del Centro Mira Project, l'azienda deputata alla selezione. E' proprio la titolare, Mira Topcieva Pozzato, a precisare: «I registi romani cercano volti speciali, si innamorano dei vostri luoghi anche perchè qui non trovano le comparse per professione, ma persone con passione, dalla naturale cadenza dialettale».

COME AI TEMPI DI FELLINI

La signora Mira è soddisfatta dell'affluenza: «A Ponte nelle Alpi, venerdì, è arrivata gente da tutto il Veneto, qui a Valle di Cadore ci sono per lo più bellunesi. E a noi interessano le persone che vivono nel territorio che potrà essere scelto come location della fiction». Poi un commento che le viene spontaneo: «Mi pare di essere andata indietro nel tempo quando, come faceva Fellini, le comparse erano reclutate tra la gente. Qui in Cadore si respira l'originalità, vi è qualcosa di romantico in molti di coloro che si sono presentati per il casting». Mira Pozzato ha il compito di proporre alla Rai quanti più visi possibili. «Mi piacerebbe avere nel casting da proporre alla Rai anche squadre della Protezione civile con i cani, o un gruppo di alpini, oltre ad alpinisti e scalatori, visto che l'intenzione della produzione pare sia proprio quella di girare vari episodi in Cadore».

