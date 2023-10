VALLE DI CADORE - Il 6 novembre alle 11 in municipio a Valle di Cadore l’amministrazione ha indetto l’asta pubblica per la vendita dell’autocarro per trasporto di cose e molto altro che nessuno è più in grado di manovrare tanto che è fermo nel magazzino comunale. Si tratta di un Mercedes Benz Unimog U219, immatricolato nel 2021, con cassone ribaltabile trilaterale, corredato da spargisale e pala spazzaneve. È targato GF506VP, alimentato a gasolio, cilindrata 5132 cm3, con 270 cavalli; siamo al top per quanto riguarda la manutenzione delle strade di montagna, peccato che il Comune non abbia nessun a cui affidarlo.



LA SITUAZIONE

«Abbiamo più mezzi che operai», assicura la sindaca Marianna Hofer. Il prezzo a base d’asta è di 120.000 euro. L’autocarro era stato acquistato per le necessità del paese, dallo sgombero neve alle altre incombenze del settore lavori pubblici, e forti del fatto che due anni fa c’erano le maestranze per utilizzarlo. Invece «due autisti hanno lasciato l’incarico per lavorare con un privato -spiega Marianna Hofer - sono poche le persone interessate a partecipare ai bandi pubblici per assunzioni, preferiscono andare in fabbrica, siamo riusciti ad assumere una ragazza per lo scuolabus, ma non abbiamo nessuno per questo mezzo». Non resta che venderlo ed affidare a ditte esterne i servizi di sgombero neve.



IL SOPRALLUOGO

Gli interessati all’acquisto possono prendere visione dell’Unimog nei magazzini comunali, previo appuntamento telefonico allo 0435 505413. Le offerte, dovranno pervenire all’ufficio protocollo, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le 10 del 6 novembre, si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta. L’amministrazione si riserva di non aggiudicare il camion se i prezzi proposti non fossero considerati congrui rispetto a correnti valutazioni di mercato. L’offerta dovrà essere accompagnata da una cauzione di 12.000 euro pari al 10% dell’importo a base d’asta. L’aggiudicatario dovrà versare l’intera somma offerta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’atto di trasferimento della proprietà dell’automezzo che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, telefono 0435505413, e-mail: tecnico@comune.valledicadore.bl.it. Gli interessati possono trovare i modelli della dichiarazione e dell’offerta da compilare già disponibili sul sito del comune di Valle di Cadore.