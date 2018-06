di Laura Bolasco

L’non è ancora iniziata ma la tintarella sta già prendendo piano piano colorito e la voglia di vacanza comincia a farsi sentire prepotente. In attesa che la nuova stagione arrivi ufficialmente, quale miglior passatempo di unoben mirato alledel momento, senza dimenticare, ovviamente, ida abbinare sempre a proprio piacimento.Dopo averne indossate di tutte le forme e silhouette finalmente è il momento delle gonne cosiddetteo a, dalle stampe floreali ed etniche, da annodare in vita e lasciar cadere morbide sui fianchi, come quella di French Connection. Dallae daglipiù o meno profondi, sono protagoniste degli outfit delle fashion blogger di mezzo Instagram. Per un match perfetto si consiglianoo con slogan ben in vista, Converse All Star per il giorno e sandali da gladiatore per la sera.più variegate. Mille stili ma un’unica regola: quest’estate, in vacanza e in città, si va. Per stemperare l’effetto “grande soirée” basterà giocare con gli accessori, come i vestiti diche rispettano le tendenze attuali, ci aggiungono carattere e una cinta da stringere in vita, o semplicemente indossarli con un paio di sneakers.di colore: niente paura, è solo la stampa barocca di chiara ispirazione made inche sta impazzando tra celebrity e icone social.ha già sfoggiato il trend con gonne mini e midi della mitica fantasia (firmata) abbinata al suo Leone con pagliaccetto in tinta. Per la versione cheap e più abbordabileè il sito di riferimento proponendo un costume e un tubino in pieno stileLa moda quest’estate vuole bene alle donne. E se è vero che portare i tacchi ci rende femminili e sensuali, indossare ai piedi un bel paio di scarpe da ginnastica ci rende libere e senza dubbio più felici. Dalle amatealleclassiche fino alditanto in voga già dalla passata stagione: quest'estate le minigonne, i jeans e gli shorts si abbinano a loro, per correre ovunque lei decida di portarci.