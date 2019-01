Folli e super trendy: i migliori accessori dalle sfilate di Parigi

di Laura Bolasco

Alle sfilategli abiti da sogno sono sempre una garanzia. Quest’anno a Parigi non sono mancati, il tutto condito da scenografie teatrali senza precedenti. Allargando il campo visivo ai vestiti in passerella però, si scorgono fantastici dettagli, molto più di un contorno alle nuvole d’organza: glidiventano protagonisti e chiavi di lettura di atmosfere surreali e fantastiche.Si comincia dai, anzi larghissima, di, fino ai copricapi più stravaganti ed elaborati. Strutture dall’quelle tra i capelli delle modelle di, alternati alle. Le perle sono anche sullasulla passerella di, abbinata ad una tunica di pizzo dal taglio asimmetrico.sui volti delle mannequin die in versione ridotta e dorata sugli occhi di quelle che hanno sfilato perLecomplete di veletta e cristalli hanno illuminato il circo di Maria Grazia Chiuri, così come quella indossata daalla fine del fashion show.Le modelle dicalcano la catwalk a suon di, trend amatissimo di questa stagione e destinato a restare nel nostro armadio ancora per un bel po’., come le. In casadiventanoma solo congli occhi diventano essi stessi fiori dischiusi: lesono la versione 3.0 delle ciglia finte ed è impossibile non innamorarsene.