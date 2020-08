Stella McCartney, accordo con la Thélios di Longarone per occhiali “biologici” a base di olio di ricino, legno e cotone

Così Stella farà gli occhiali bio. Il marchio britannico del fashion Stella McCartney ha sottoscritto con l'insegna dell'occhialeria Thélios, di Longarone (Belluno), un accordo di collaborazione a lungo termine per la produzione di montature e lenti con materie prime a minimo impatto sull'ambiente. Già dalla prima collezione primavera-estate 2021, saranno proposte bio-lenti composte per il 39% da olio di ricino che permettono una riduzione delle emissioni di carbonio del 40% sulla materia prima, e montature ottenute con una versione ecologica di bio-acetato derivato da fibre di legno e cotone, plastificanti di origine vegetale e un contenuto di carbonio biobased pari al 68%. La collezione sarà disponibile nei negozi Stella McCartney e online su StellaMcCartney.com, oltre che in negozi selezionati della rete di Thélios. Ultimo aggiornamento: 1 August, 20:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA