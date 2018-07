di Laura Bolasco

Da attrice americana semisconosciuta di fiction a invidiatissimail passo è stato breve, anzi brevissimo.però, vuoi per la, vuoi per le maniere un po’ goffe che poco sanno di principesco, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico inglese e non, diventando in pochissimo tempo una vera. Sono finiti i giorni delle paparazzate in leggings con il tappetino per yoga sotto braccio o dei jeans strappati sul ginocchio: ecco ia cui sua Altezza Reale non può rinunciare da quando è entrata a far parte della famiglia più famosa d’Inghilterra.E’ stata criticata in quanto non conforme alle regole di corte, ma è stata anche già ampiamente emulata e copiata da tutte le donne del mondo. Meghan comunque, allo, non ha saputo dire no neanche il giorno delle sue nozze. Nel Regno Unito è chiamato, e neanche a dirlo, il raccolto basso alla Markle, pettinato alla buona con i ciuffi laterali lasciati liberi sulla fronte, è ovviamente già unadell’estate e soggetto di molteplici tutorial su Youtube.. Che l’abito sia di Prada (come l’ultimo elegantissimo completo che ha sfoggiato per i Queen’s Young Leaders Awards) di Givenchy o firmato Stella McCartney (ovvero i brand dei suoi invidiabili abiti nuziali) una cosa è certa: d’estate Meghan preferisce i. Dopo tutto, con il colore del suo incarnato e dei suoi capelli, nulla di più perfetto potrebbe essere indossato.Cos’hanno in comune Milano, Casablanca, Matilde e Deneuve? Sono i modelli di decolleté firmatipreferiti da Meghan Markle per le sue apparizioni pubbliche., sembrano siano state realizzate per risaltare le sottilissime caviglie della duchessa, che le sceglie rigorosamente di un paio di numeri più grandi per stare comoda durante gli eventi che la costringono a numerose ore in piedi.Ok lo strepitoso anello trilogy di fidanzamento e la maestosa acquamarina di Diana indossata al ricevimento il giorno del matrimonio, ma in fatto di gioielli Meghan ha sempre confermato una certadal gusto. Ne fanno testo il, il bracciale d’oro regalato a Kate e alle altre due amiche di sempre e i due ciondoli a forma di cuore (rispettivamente) donati alle piccole damigelle in occasione della cerimonia. Realizzati appositamente da, disegnatrice del brand ZofiaDay, oggi sono acquistabili online da tutte le fan di casa Windsor sul sito del marchio.