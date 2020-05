Gioielli per l'estate: dai bracciali di perline agli orecchini "animali" ecco i 5 accessori di cui non potremo fare a meno

Perle, perline, animali e anelli da modificare a piacere: collane di conchiglie addio, il trend gioielli che ci si prospetta quest'estate è molto più vario e la parola d'ordine è "osare". Chi ha resistito finora, con le belle giornate dovrà cedere: al layering (più collane indossate tutte insieme), agli orecchini vistosi a forma di flora e fauna della terra e del mare e/o a riproporre le perle della nonna. Ecco i cinque trend di gioielli che andranno per la maggiore la prossima estate.

1. Tremate, le perle sono tornate. Come ci spiega Stylight, il 2020 ha segnato il ritorno delle perle in salsa barocca. Se siete delle personcine classiche che tutto sommato hanno sempre ammirato la collana di perle di mamma e quegli orecchini di nonna, è il momento di scatenarvi. I modelli più gettonati sono quelli che uniscono le perle ai cerchi che tanto hanno spopolato negli ultimi anni, come quelli della designer Nadia Shelbaya o del brand parigino Sigal.

2. Chi più ne ha... Sono davvero in poche a non aver ancora ceduto al layering, la tendenza che da un paio di anni impone di indossare più collane tutte insieme, sfoggiata da quasi tutte le insta-influencer e invidiata dalle comuni mortali che ancora sono intente a chiedersi come sia possibile mantenerle districate. Quali abbinare? Ci piacciono particolarmente le catene piatte Wesapore vintage, magari da indossare insieme a qualche altro modello col ciondolo. Per restare in tema retrò, ad esempio, belllissimi (e coloratissimi) i cuori di Rainbow Vintage 1980.



Se siete ancora fomentate per i braccialetti di perline trovati dentro Cioé (se non sapete di cosa parliamo, beata gioventù) o per quelli con le lettere che avevate uguali voi e l'amica del cuore quest'estate potrete sbizzarrirvi. Le ricerche sul web sono a livelli stellari: il numero di ragazze che le sfoggerà in spiaggia, pure.

4. Welcome to the jungle. Nella famosa giungla dei Guns 'n Roses c'erano divertimento e giochi, in quella degli accessori ci sono i Serpenti (di Bulgari), le Pantere (di Cartier), ma anche pesciolini e tartarughe che popolano il mare nel quale si spera torneremo a nuotare. Degno di nota il brand dal sapore barocco Beghum Khan: dagli scarabei ai granchi, è subito vacanza esotica.



Più anelli è meglio di uno solo, e così spopolano (+1669 clic) i modelli componibili da aggiungere, togliere e modificare secondo il mood della giornata. Il modello d'ispirazione è il trinity di Cartier, ma sono abbinabili anche quelli di Pandora: da collezionare.