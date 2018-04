di Gaia Mellone

Con una madre come Beyoncé, qualsiasi bambina sarebbe felice di indossare outfit abbinati. È il caso di Blue Ivy Carter, prima figlia della cantante e del marito Jay-Z, che a soli 6 anni è gia diventata una fashion icon di alto livello.Niente magliette di Barbie o Lelly Kelly luminose: il guardaroba della piccola farebbe invidia anche alla mamme. Cifre strabilianti, firme dell'alta moda, e una personal stylist. Lo stile di Blue Ivy non è tutta farina del sacco della madre, che ha affiancato una figura professionale per curare gli outfit della figlia, almeno (e si spera solo) per le occasioni speciali.Si tratta di Manuel A.Mendez che, come rivela WWD.com, lavora al Parkwood Entertainment, la compagnia di managment fondata proprio da Beyoncé. Non è chiaro quando sia avvenuto il passaggio da personal assistent a personal shopper per la piccola, ma alcuni degli outfit più iconici di Blue Ivy recano la sua firma.L'ultimo è stato l'abito indossato al Wearable Art Gala, il cui prezzo ancora non è confermato, ma secondo i rumors toccherebbe i 19,000 dollari. Chiaramente pensato per accompagnare quello di Beyoncé, presentava una gonna che gioca con i contrasti nero e oro, ma il dettaglio davvero accattivante è stata la cuffietta di capelli dorati: un po' faraonica, un po' scherzosa, perfettamente in linea con gli orecchini pendenti della madre.Non è la prima volta che Blue Ivy fa impazzire i fotografi: alla cerimonia dei Grammy's Awards il suo completo giacca e pantalone bianco ultrachic, con delle scarpe glitterate argento della stilista Mary Janes ben si abbinava ai look total black scelti dai genitori per l'evento. Anche in occasione dei VMA's Award 2016 Blue Ivy aveva portato con disinvoltura un abito di Mischka Aoki che sembra costasse intorno ai 10,950 dollari. Un piccolo "Grande Royalle" con un body tagliato a laser e delle applicazioni metalliche 3D.I 3 look sono diventati subito virali, portando Blue Ivy ad entrare di diritto nella sfera delle mini-fashion icon (insieme a Suri Cruise, North West, Shiloh Jolie-Pitt). Mendez allora ha dimostrato che lo stile davvero non ha età.