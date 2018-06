L'utilità dei vaccini deve restare fuori dalle guerre di religione della politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,non ho le competenze del virologo Burioni, non ho le certezze del Ministro Salvini. Ho solo la mia esperienza diretta. Sono nato nel 1963 e mi chiamo Francesco perché mio padre mi ha dato il nome del suo fratellino (mio zio) che a 4 anni, negli anni 30 muore di difterite, malattia ancora endemica.Se andate su Wikipedia vedete il livello di diffusione che ha ancora in India, Cina, Russia. Nel 1969, avevo 6 anni, nel condominio dove abitavo a Padova spesso venivamo svegliati la notte dai colpi di pertosse del mio amichetto del cuore, Gustavo che si prese la pertosse e per miracolo non ci é morto. Nel 1976, a 13 anni, (non esisteva il vaccino) mi sono preso la epatite B (ora c'é il vaccino), ho fatto 3 mesi in isolamento; ce l'ho fatta da solo, ma ne morivano e ne sono morti tanti (3 sicuri degli 8 che eravamo in stanza agli infettivi di Padova) che ora non muoiono più grazie al vaccino. Questo so dei vaccini e di cosa possono rappresentare e significare.E non potrò dare giudizi o improperi per i pro vaccini o per i no vax perché ho imparato e fatto mia una frase, detta da un certo Socrate circa 2400 anni fa: «Il vero saggio é colui che sa di non sapere». Prima di parlare o esprimere giudizi o certezze in questo campo che riguarda la vita nostra e soprattutto dei nostri figli sarebbe bene, per tutti noi, ma soprattutto per chi ha ruoli di altissima responsabilità, di ricordarsi sempre di Socrate.Caro lettore,credo che ci siano materie che dovrebbero essere lasciate ai margini della polemica politica. Neppure io sono un esperto. Quindi non posso che affidarmi a ciò che dicono gli esperti e gli scienziati. E la larghissima parte di costoro non ha dubbi sull'efficacia dei vaccini. Possiamo quindi discutere sulle modalità con cui i vaccini devono essere somministrati e sulla loro obbligatorietà. Ma sulla loro utilità e necessità la politica dovrebbe evitare di dividersi e di legittimare inutili e dannose guerre di religione.