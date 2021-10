Ha ragione quel filosofo che disse: «Tutti vogliono tornare alla natura. Ma nessuno ci vuole andare a piedi»

Caro direttore,

desideravo unirmi alle riflessioni dei signori Pilotto e Gerardo riguardo ai giovani che hanno manifestato a difesa dell'ambiente. Già, che bravi questi giovani, verrebbe da dire. Ma il loro stile di vita, sarà veramente ecologico? No perché se ad esempio fanno acquisti on-line, sono compartecipi di tutto quell'inquinamento atmosferico causato dai tanti furgoncini che girano ogni giorno, 7 giorni su 7, per le vie delle nostre città e che rimangono accesi sempre, anche in sosta, per la consegna dei pacchi. Mi auguro poi che non fumino e che, quindi, non gettino i mozziconi a terra, ma soprattutto che non possiedano veicoli a motore o, se per caso li possiedono, che ne curino sempre la manutenzione, perché in giro si vedono parecchie vetture che hanno un eccessiva fumosità a causa della scarsa manutenzione. Spero infine che tutti abitino in case ad alta efficienza energetica; non vorrei che tra loro ci fosse qualcuno che abita in quelle case i cui camini d'inverno emettono strani fumi, la cui nocività sembra notarsi già a prima vista. Insomma, per salvare l'ambiente più che grandi discorsi, manifestazioni e accordi tra paesi, forse sarebbe bene cominciare con le buone prassi e con le piccole ecologiche abitudini.

Nicola Pizzato

Padova

Caro lettore,

poiché ho sempre ritenuto i fatti più importanti delle sole parole, ho un'istintiva allergia nei confronti dei sermoni ecologisti, indipendentemente dall'età di chi li pronuncia. Però non sarei così severo o prevenuto nei confronti dei giovani che scendono in piazza a difesa dell'ambiente. Non di tutti almeno. Credo che tanti siano davvero animati da buone intenzioni e dalla volontà di fare qualcosa per il bene del pianeta. Certamente ho ben chiaro l'uso un po' personalistico e non esattamente disinteressato che qualcuno fa di queste battaglie. Né mi sfuggono le contraddizioni tra gli slogan urlati nei cortei o declamati nelle piazza e lo stile di vita assai meno green di molti di quei ragazzi. Ma mi chiedo: siamo così certi che i loro padri e i loro nonni siano, da questo punto di vista, così tanto più coerenti? Ho i miei dubbi. La mia impressione è che siamo tutti ambientalisti finché non ci costa troppa fatica. Finché non dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Finché non tocchiamo con mano che essere green ha anche un prezzo per il nostro portafoglio. Allora ecco che si fanno strada i distinguo. I dubbi. I sì, ma... Come ha scritto un noto filosofo: «Tutti vogliono tornare alla natura. Ma nessuno ci vuole andare a piedi».