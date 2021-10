Vaccino, aumentano i contrasti tra genitori e figli: per 4 ragazzi su 10 le discussioni legate all'utilità del siero

La pandemia ha modificato anche gli argomenti di cui si discute tra amici o in casa. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad avere la scena erano paure o racconti di conoscenti e parenti che avevano contratto il virus, ovviamnete dilaganti le teorie su origini e conseguenze del Covid perchè ognuno deve dire la sua. Ma ora a rubare il palcoscenico a tutto ciò è solamente un argomento: il vaccino. La famiglia, molto più della scuola o degli amici, è il luogo in cui si è discusso di vaccini e di ricerca scientifica nell'ultimo anno. I contrasti sull'utilità dei vaccini sono scoppiati in 4 famiglie su 10, "almeno qualche volta". È quanto espresso dai ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, intervistati per l'indagine sulla "Cittadinanza scientifica" realizzata da Ipsos per Save the Children.

Covid, 2 adolescenti su 3 favorevoli al vaccino obbligatorio: solo 1 su 10 non è d'accordo

Tra chi lo dichiara, ben 6 giovani su 10 sostengono che la principale ragione di contrasto è stata il loro essere a favore dei vaccini. Tuttavia, solo in pochi casi il contrasto si è tramutato in divieto al vaccino. I giovani che volevano vaccinarsi sono stati liberi di farlo nella maggioranza dei casi (7 su 10) anche se non tutto è filato sempre liscio. Tre su 10, infatti, sono i minori che hanno avuto contrasti in famiglia perché volevano vaccinarsi e hanno dovuto insistere per farlo o si sono trovati in una situazione di impedimento effettivo.