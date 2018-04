Arredare sottoscala e disimpegni: come sfruttare al meglio spazi impensabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni casa, per essere davvero perfetta, dovrebbe avere uno spazio, anche piccolo, da adibire adove poter sistemare tutti quegli oggetti che difficilmente possono essere collocati altrove, ad esempio scope, stracci e detersivi per la pulizia, piccoli elettrodomestici come l'aspirapolvere, trolley e valigie oppure le scarpe di tutta la famiglia.È sufficiente, comunque,o unanel muro, insomma un'area anche molto ridotta purchè attrezzata nel modo ottimale, per sfruttare appieno lo spazio disponibile e ottenere una soluzione pratica e funzionale che vi permetta di tenere in ordine casa con poca fatica.La parola sottoscala evoca sempre, nell'immaginario collettivo, un ambiente buio, angusto e polveroso e, soprattutto, di nessuna o comunque scarsa utilità: insomma al massimo lo immaginiamo come un deposito per le biciclette o poco più, uno spazio perso che non vale la pena utilizzare. Invecenella maniera corretta si può rivelare la mossa vincente che renderà la vostra abitazione unica e ancora più confortevole.Infatti, se la vostra casa è dotata di una scala interna potrete sfruttare lo spazio sottostante (che non è assolutamente poco) per ricavare un, unaoppure una spaziosaSe la scala è in muratura e soprattutto con le alzate chiuse che non lasciano passare la polvere, lo spazio sottostante può essere suddiviso inchiusi daLEGGI ANCHE: Vivere in una casa di 9 mq, la sfida possibile di un giovane architetto italiano E' un lavoro che va eseguito su misura da un bravo falegname: è assolutamente impossibile trovare moduli standard in commercio che si adattino perfettamente allo spazio che avete a disposizione. Inoltre arredare il sottoscala con una soluzione personalizzata vi permetterà di progettare e richiedere una suddivisione in vani o cassetti esattamente in base alle vostre necessità e a ciò che avrete bisogno di riporre. Sarà diversa la suddivisione interna se, per esempio, decidete di realizzare una scarpiera, uno spazio per i piccoli elettrodomestici, un armadio per il cambio di stagione o per la biancheria da casa, oppure il luogo dove riporre tutti i detersivi per le pulizie quotidiane o l'asse e il ferro da stiro.In questo caso potrete concordare con il falegname ogni minimo dettaglio per sfruttare lo spazio al 100% ed avere una soluzione funzionale ed esteticamente gradevole. Le ante a chiusura dei vani sottoscala dovranno essere in linea innanzi tutto con il tipo di scala (classica o moderna, in legno o in metallo, tradizionale o di design) e poi con l'arredamento di casa, per tinta e design e riempire perfettamente tutto lo spazio disponibile creando una composizione armonica e bella da vedere.Affidatevi ad unper ottenere un risultato perfetto che renda la vostra casa ancor più accogliente ed elegante. Arredare il sottoscala in modo gradevole e utile, grazie alla consulenza di un esperto, sarà semplice e divertente. E nel corso della vostra routine quotidiana avrete modo di apprezzare spesso questa soluzione in grado di semplificarvi non poco la vita.Se la scala del vostro appartamento è invece a sbalzo e con le alzate aperte, lo spazio vuoto sottostante può essere utilizzato per arredare unacon divani o poltrone e un tavolino basso oppure con unacon scrivania e qualche mensola o scaffale dove riporre tutti i documenti di casa (affitti, bollette, contratti, ecc.). In alternativa, se desiderate una soluzione maggiormente contenitiva, potrete realizzare una bella libreria dove troveranno posto, oltre ai libri, anche tanti piccoli oggetti di uso quotidiano e non, che diversamente non sapremmo dove collocare. Per esempio vasi da fiori, cornici portafoto, cartellette porta documenti, album fotografici, CD, DVD, ecc.Se lacon struttura portante dovesse risultare esteticamente troppo pesante potete arredare il sottoscala semplicemente installando più, con supporti a scomparsa, che creino un effetto scala in contrapposizione con i gradini già esistenti. Potete abbinare mensole di colori diversi per creare un effetto ottico vivace e divertente, purchè non in contrasto con il resto dell'arredamento della stanza.Oppure potete optare per unaa cubi di altezze diverse che segua l'andamento della scala, attrezzata con cestoni contenitori o piccole antine dove far sparire qualunque oggetto in modo che non rimanga a vista. Sia la struttura che i cestoni potranno essere bianchi, color legno oppure variamente laccati in base all'effetto che volete ottenere, purchè in armonia con il resto dell'arredamento e dell'atmosfera che volete dare alla vostra abitazione. Sceglierete di arredare il sottoscala con una composizione bianca se questa non deve dare troppo nell'occhio e una di tinta vivace se invece avete bisogno di ravvivare la stanza con una bella macchia di colore.Insomma prima di arredare il sottoscala prendete bene le misure, ragionate su quale soluzione sia la migliore per la vostra casa e poi divertitevi a crearla, magari disegnandola prima sulla carta per vedere che effetto fa e se vi soddisfa pienamente. E, se non siete convinti, rivolgetevi ad un arredare esperto che vi saprà dare tutti i consigli del caso pered ottenere il miglior risultato possibile.Un disimpegno è, normalmente, un piccolo vano di transito da cui si accede ad altri locali. Si tratta normalmente di spazi davvero ridotti, senza finestre, che però, con la giusta soluzione ed illuminazione , possono diventare pratici e funzionali, migliorando notevolmente la gestione della casa.Nell', per esempio, potremo collocare una soluzione composta dapiùper contenere giacche e cappotti, per lasciare le scarpe quando si entra in casa e per riporre quegli oggetti come borse, zaini di scuola o casco della moto che diversamente occuperebbero spazio prezioso in casa creando disordine.Se l'ingresso ha una nicchia o una rientranza si può pensare di sistemarci un piccolo, anche realizzato su misura, per contenere giacconi e soprabiti, ombrelli e calzature che rimangono così fuori dalla vista di chi entra in casa. Se lo spazio è davvero ridotto potrete optare per un armadio con le ante a specchio, capaci di rendere più grande qualsiasi locale.Se avete un corridoio sufficiente lungo e ampio e desiderate una soluzione visivamente leggera, potarredare il sottoscala rete arredarlo conattrezzate con ceste in midollino o robuste scatole di cartone, anche colorate o in fantasia, adatte a contenere qualsiasi cosa in modo che tutti resti perfettamente in ordine.Se desiderate invece una soluzione più omogenea e, sopratutto, chiusa alla vista, potrete utilizzare un', anche da pavimento a soffitto, che vi permetterà di avere più vani diversamente attrezzati a seconda di ciò che dovete riporre. Esistono in commercio soluzioni di varie misure, già predisposte o con moduli variamente componibili tra loro, attrezzate ad esempio, con scarpiere interne, ceste per la biancheria da lavare o da stirare, spazi per riporre l'asse da stiro, lo stendibiancheria, l'aspirapolvere, le scope o semplicemente la biancheria da letto. Non avrete che l'imbarazzo della scelta per trovare la composizione adatta al vostro spazio e alle vostre esigenze.Se optate per glichiusi prediligete quelli conin modo da non ingombrare eccessivamente il passaggio quando dovrete accedere al loro contenuto. Se il corridoio o il disimpegno sono scarsamente illuminati o privi di finestre scegliete mobili di colore bianco capaci di riflettere la luce e risultare meno ingombranti di quelli di colore scuro. E soprattutto, se lo spazio è poco, scegliete composizioni poco profonde in modo da non risultare troppo opprimenti e da non occupare centimetri preziosi utili ad un passaggio agevole.Se la vostra casa non è su due piani e, di conseguenza, non potete arredare il sottoscala, ma disponete di una stanza ripostiglio a sè stante, anche se minuscola, siete tra i pochi fortunati che non dovranno inventarsi soluzioni alternative per riporre tutto ciò che deve stare fuori dalla vista. Un ripostiglio ben attrezzato vi semplificherà la vita e vi aiuterà a tenere in ordine la casa e ad avere sempre sotto mano tutto il necessario.A seconda della dimensione del locale potrete scegliere dellefino al soffitto oppure deidiversamente attrezzati per ogni necessità. In commercio troverete facilmente mobili per ripostiglio in legno, metallo o plastica, di varie dimensioni e prezzi, già predisposti per contenere al meglio tutto quello che normalmente si ripone in un disimpegno: dalle bacinelle per il bucato alle scope, dagli stracci alle scarpe, dall'aspirapolvere all'asse da stiro. Tutto con mensole, ripiani, ganci e ante appositamente studiate e progettate per essere il più possibile comode e funzionali.Se il ripostiglio è sufficientemente grande e avete la possibilità di portarci l'allacciamento alla rete idrica potete realizzare un piccolocon la lavatrice ed eventualmente l'asciugatrice appoggiata sopra in colonna, per risparmiare spazio. Oppure potrete decidere di installare unche vi permetterà di lavare stracci e scarpe infangate senza dover sporcare ogni volta il bagno. Sul mercato si trovano lavatoi davvero comodi, di varie misure, con mobile contenitore sottostante dove riporre secchi e detersivi, dotati di asse in legno rimovibile per il bucato e mensolina porta sapone e porta spugne: tra le tante soluzioni disponibili sicuramente c'è quello che fa al caso vostro per forma, dimensione e prezzo.Oppure potete semplicemente predisporre una serie di scaffalatura in legno o metallo per realizzare una piccola, laper le bottiglie di vino, oppure unao ancora ilse siete appassionati di fai da te o di giardinaggio. Insoma non c'è limite alla fantasia ed alle necessità.Che scegliate di, attrezzare uno creare unfunzionale avrete a disposizioni soluzioni mirate e appositamente progettate per riempire al meglio lo spazio a disposizione e semplificare la sistemazione di tutti gli oggetti di casa indispensabili.