«È il mio compleanno e sono da solo, aggiungete tante olive alla mia pizza». Il gesto della pizzeria diventa virale

Il giorno del compleanno è uno dei giorni dell'anno che si aspettano con più ansia: da bambini, perché non si vede l'ora di scoprire chi verrà alla festa e che regalo porterà, da adulti, perché si è curiosi di vedere chi manderà un messaggio d'auguri o farà una telefonata. Questo giorno, tuttavia, potrebbe anche trasformarsi in una giornata da dimenticare se nessuno sembra ricordarsi dell'anniversario. Così, è successo a un ragazzo che ha condiviso la sua esperienza sui social e il dolce pensiero dedicatogli da una pizzeria.

La storia

La storia di un ragazzo statunitense, di cui non è dato sapere il nome, ha fatto il giro dei social. Il protagonista, il giorno del suo compleanno, ha deciso di cenare con una pizza ma ciò che ha colpito di più i gestori e i camerieri della pizzeria, è stata la richiesta scritta sull'ordine che recitava così: «Oggi è il mio compleanno e nemmeno la mia famiglia mi ha chiamato. Sono molto triste e, allo stesso tempo, adoro le olive, quindi, volevo chiedere se fosse possibile aggiungere alla mia pizza, quante più olive nere possibili. Vorrei che ne metteste così tante da dubitare che faccia bene a me mangiarle e a voi guardarle. Ovviamente, tutte quelle che potete senza rischiare di essere licenziati. Grazie». Quindi, la pizzeria ha consegnato al festeggiato una pizza bianca carica di olive e il ragazzo ha trovato anche una bella sorpresa: quando ha aperto il cartone, c'era disegnata una torta con quale candelina e le scritte "Happy Birthday" e "Feliz Cumpleanos".

I commenti social

La storia del "festeggiato triste" ha fatto il giro dei social, tanto da diventare virale in pochissimo tempo. Qualche utente Instagram ha commentato così: «Non avrei mai pensato di piangere per delle olive», «Il gesto della pizzeria è stato bellissimo e non scontato» oppure «Spero che abbia potuto sorridere e sentirsi felice almeno per un po'».