Il ragazzo la lascia con un lungo messaggio perché è "grassa": «Ma se ti alleni duramente per sei mesi potrei anche sposarti»

Quando si inizia a frequentare qualcuno succede che vada tutto bene finché non si incontra uno di quegli ostacoli insuperabili, se non per tutti e due, almeno per una metà della coppia. Il termine anglosassone utilizzato in questo caso (e più in generale nelle negoziazioni) è "deal breaker", vale a dire un elemento di dissenso che porta alla rottura del patto.

I più comuni sono, per esempio, il volere o meno dei figli, la propria posizione sul matrimonio, un tradimento del partner o magari un vizio che proprio non si accetta come la dipendenza dall'alcol o dalla nicotina. In questo caso, però, ciò che ha portato alla rottura è stata la forma fisica della ragazza.