Mamma denuncia il corriere: «Ha rubato metà della spesa, anche i prodotti per mio figlio autistico»

Una mamma denuncia il corriere che ha portato la spesa a casa: «Ne ha rubata la metà, anche i prodotti per mio figlio autistico». Suona la sveglia, è mattina presto, bisogna preparare la colazione per i bambini, magari anche dare una pulita a casa, e poi vestirsi, lavarsi e lasciare i figli a scuola prima di andare al lavoro. Le ore in ufficio passano lentamente e ci sono delle giornate in cui pare proprio di essere perseguitati dallo stress e dalle responsabilità.

Quasi non ci credi, ma arriva il momento di tornare a casa e ti prepari all'idea di dover mettere in ordine la spesa recapitata dal corriere - non c'è tempo e modo di andare al supermercato, durante il giorno - e organizzarsi per il fine settimana in arrivo.

Le buste della spesa, però, non sono tutte. Ne mancano la metà. Che fare? Si tratta di uno scenario ipotetico, eppure Kat lo ha vissuto in prima persona e la rabbia l'ha spinta a sfogarsi in un video pubblicato sui social che ha scatenato un dibattito su quello che le è accaduto e sulle dinamiche del "furto".

Le buste mancanti: perse o rubate?

Kat afferma che ogni giovedì, dopo che le accreditano lo stipendio, ordina la spesa online in modo che le venga portata a casa il venerdì appena torna da lavoro. In questo modo, può usare il fine settimana per preparare i pasti di tutta la settimana ai suoi tre figli, uno dei quali affetto da autismo. Lo fa ormai da tempo e la aiuta a gestire il poco tempo disponibile: «Sono sempre al lavoro e non ho proprio tempo di andare al supermercato».

Eppure, questa settimana la sua routine ha subito una brusca interruzione perché ha ricevuto solo la metà della spesa fatta. Non è certo la prima volta che manca qualche prodotto, chiarisce la mamma, e non ha grossi problemi quando succede una cosa del genere, comprende bene che ci possano essere errori di questo tipo di tanto in tanto.

Questa volta, però, la situazione è diversa: «Quando mi porti la metà della roba e dici che è stata consegnata, però... Va*****o, non sono stupida. Capisco bene che sono tempi duri, ho da poco pubblicato un video sull'argomento, ma non sono tempi duri solo per te, ok? Lo sono per tutti». Poi, Kat dichiara che gran parte dei prodotti mancanti erano specifici per suo figlio autistico, come per esempio la melatonina di cui ha bisogno per addormentarsi o i pannolini.

La risoluzione e la reazione degli utenti

Il servizio clienti del supermercato è stato molto gentile e disponibile, dice la donna, e per questo ha deciso di non insistere troppo: «Questo cibo era stato acquistato specificamente per mio figlio autistico, ne ha bisogno, e mi dici che ci vorranno dieci giorni lavorativi per riavere i soldi? Ho pagato 250 dollari per la spesa, ci avete messo dieci secondi ad addebitarli, ma per riaccreditarli ci vogliono dieci giorni? Che cosa dovrei fare fino al prossimo stipendio?».

Diversi utenti hanno fatto notare che Kat afferma di non avere tempo per andare al supermercato a fare la spesa, ma non ha problemi a pubblicare molti video sul suo account TikTok. Poi, c'è chi afferma che potersi permettere di ordinare la spesa e farla arrivare a casa è un privilegio, ma in questo caso qualcuno fa notare che non è vero, dato che il servizio costa 10 dollari al mese. Qualcuno, infine, offre una spiegazione alternativa: «Sono sicuro si tratti di un errore per cui le buste sono state portate a un altro cliente e non sia un furto intenzionale».