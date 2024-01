La sposa vegana annulla l'invito al matrimonio di parenti e amici carnivori: «Non vogliamo ospitare assassini»

Immagina di non essere invitato a un matrimonio, non perché ti sei dimenticato di rispondere, ma perché... mangi la carne. Questo è esattamente quello che è successo alla maggior parte degli invitati a un matrimonio tutto vegano, a cui è stato detto che erano “assassini” perché onnivori e quindi non sono stati invitati al grande giorno.

Sposa vegana, la polemica

La sposa ha continuato: «Solo per un certo contesto, ad alcuni membri della famiglia è stato detto che non erano invitati alle mie nozze perché non vogliamo ospitare assassini al nostro matrimonio, che dovrebbe essere uno dei giorni più felici della nostra vita. Tutti hanno attaccato me e il mio partner solo perché siamo vegani. Quando ho dato loro la notizia, tutto quello che ho ottenuto è stato un attacco perché non voglio avere sulla coscienza il peso di ospitare persone che continuano a uccidere animali (gli stessi esseri che stiamo cercando di proteggere) al mio matrimonio».

Inoltre non avrebbe permesso agli ospiti di mangiare solo vegano quel giorno: se volevano partecipare, dovevano impegnarsi «per tutta la vita a eliminare tutti i prodotti animali» dalle loro vite. «Non mi sentirei a mio agio se tornassero a mangiare carne il giorno dopo. Mi dispiace se questo mi rende maleducata o stro... perché non sto compromettendo la mia etica», ha concluso il suo post.

Vegan bride uninvites all meat-eating family and friends from wedding: ‘We don’t want to host murderers’ https://t.co/t3nbXz467Q pic.twitter.com/ZHuzFYQ0rA — New York Post (@nypost) January 18, 2024

Naturalmente il post della sposa è esploso e sono arrivati ​​migliaia di commenti. «Quindi, invece di sfruttare l'occasione per mostrare quanto possa essere fantastico il cibo vegano senza forzare nessuno, decidi di ricattare la tua famiglia e tenere in ostaggio gli inviti al matrimonio», la risposta di una persona sul social.

E un collega vegano è intervenuto dicendo: «C’è un modo per celebrare il tuo matrimonio rimanendo fedele al tuo stile di vita. Vietare i non vegani è una follia». Infine, la provocazione: «Può fare acquisti in un negozio dove ci sono mangiatori di carne? Può fermarsi nel negozio che vende carne? Può mangiare in un ristorante? Sembra che tu sia coinvolto in una sorta di culto di basso profilo ed è così che ti allontani dalla tua famiglia»