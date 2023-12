Scopre il vero stipendio del marito 15 anni dopo il matrimonio. «Mi faceva pagare tutto e controllava le spese»

Litigare con il proprio partner può essere molto stressante e demoralizzante. E lo sa bene una donna che nelle ultime ore ha pubblicato un post su Mumsnet e ha spiegato agli utenti la sua esperienza personale. La donna ha chiesto anche qualche consiglio ed alcuni feedback alle persone iscritte al canale social. In sintesi, la donna ha raccontato che suo marito ha mentito sul suo stipendio per circa 15 anni.

Le parole della donna

«Quanto guadagnava? Oltre 40mila euro, uno stipendio decente che ti permette di vivere discretamente nel nord dell'Inghilterra - ha spiegato la donna a The Mirror-.

In realtà ho scoperto che guadagna 17mila euro in più. Sono scioccata perché adesso tutto inizia ad avere un senso. Noi dividevamo le spese: lui le bollette mentre io tutto il resto, ad esempio i vestiti per i bambini e qualsiasi altro tipo di extra. Mio marito si lamentava sempre di non avere soldi».

«Dopo un po' ho avuto il sospetto come se lui mi stesse nascondendo qualcosa. Cosa ho fatto? Ho cercato su Google "quanto guadagna un dipendente nel suo ruolo" nell'azienda in cui lavora ed ho scoperto la verità». La donna ha anche scoperto che durante la pandemia Covid-19, i dipendenti dell'azienda hanno ricevuto un "bonus" del quale suo marito non ha mai parlato. «Ho sempre avuto la sensazione che mio marito mi controllasse economicamente», ha concluso la donna.