Limite di velocità a 100 all'ora in autostrada per abbassare l'inquinamento

Limite di velocità a 100 all'ora in autostrada dal primo gennaio per abbassare l'inquinamento. È emergenza inquinamento in Olanda: il limite di velocità sarà in vigore di giorno, dalle 6 alle 19, per fronteggiare l'inquinamento che vede i Paesi Bassi quattro volte oltre i limiti di ossidi di Azoto (NOx) fissati dall'Unione Europea. Così, il governo olandese guidato da Mark Rutte ha presentato un piano che prevede, tra le altre azioni, la riduzione della velocità massima sulle autostrade a 100 all'ora.





Il provvedimento scatterà dal prossimo primo gennaio e sarà applicato fra le 6 del mattino e le 19, mentre nella notte si continuerà a viaggiare a 130 all'ora.



Alcuni media fanno notare come, curiosamente, il partito VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) di centro destra del primo ministro Rutte sia quello che nel 2012 aveva sostenuto l'innalzamento del limite a 130 all'ora ed era stato chiamato per questa ragione il 'partito vroom vroom'.



