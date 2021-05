«Il pranzo è servito» torna su Rai Uno: presenta Flavio Insinna, ecco quando andrà in onda

I telespettatori hanno chiesto un ritorno della trasmissione per anni. Ora sono stati accontentati: «Il pranzo è servito» tornerà a meno di sorprese in onda su Rai Uno. La prima puntata dello storico quiz ideato da Corrado e Stefano Jurgens è prevista dal 28 giugno alle 14 e alla conduzione ci sarà Flavio Insinna, nonostante si fosse proposto anche Fabio Fazio. Per Insinna, volto de "L'Eredità" sarà la prima volta nella fascia post telegiornale pomeridiano.

Il programma è andato in onda su Canale 5 dal 1982 al 1992 e su Rete 4 nel 1993. Proprio sulle reti Mediaset, il 26 giugno 1993 venne chiuso definitivamente per colpa dei bassi ascolti. Per salvarlo venne anche cambiato il regolamento e modificata la fascia oraria, senza però ottenere i risultati sperati. Ora il ritorno in estate.