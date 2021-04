David di Donatello, premio speciale a Diego Abatantuono: «Attore unico»

Premio in arrivo per Diego Abatantuono. L'attore milanese riceverà il prossimo 11 maggio il David Speciale nell'edizione dei premi David di Donatello. L'annuncio è arrivato da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello - in accordo con il Consiglio Direttivo. La premiazione si terrà anche in diretta in prima serata su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti.

«Il David Speciale 2021 - dichiara Detassis - va a un grandissimo protagonista del nostro panorama artistico, con una carriera sorprendente che gli ha già regalato cinque candidature ai Premi David di Donatello. Protagonista poliedrico e amatissimo, nasce con la stagione del cabaret e prende slancio popolare con l'invenzione linguistica del "terrunciello", passando attraverso film cult come "I Fichissimi" ed "Eccezzziunale... veramente" per poi incontrare autori come Luigi Comencini, Giuseppe Bertolucci, Carlo Mazzacurati, Ettore Scola e, specialmente, Pupi Avati e Gabriele Salvatores con il quale intraprenderà un vero sodalizio che lo porterà sino all'Oscar con "Mediterraneo". Sornione e antidrammatico, Diego Abatantuono si aggira con la grazia di un ballerino fra la comicità estrema dai tempi perfetti, il cinema d'autore e la commedia dal sorriso lieve, malinconico. Il David Speciale intende festeggiare questa sua magnifica unicità».