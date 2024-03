Affari tuoi. Dopo 32 anni Andrea per la prima volta contraddice la moglie e vince 30mila euro

ROVIGO - Per la prima volta in 32 anni decide da solo contro il parere della moglie ....e fa bene. Protagonista della puntata di Affari Tuoi con Amadeus del 21 marzo, era Andrea da Rovigo.

Insieme a lui la moglie Elisa con la quale si è sposato 22 anni fa dopo 10 di fidanzamento. La coppia ha quattro figli.

Per loro il pacco numero 4 affidato dalla sorte. Non va proprio benissimo ai concorrenti, con due blu aperti ma anche quattro rossi, con 50mila euro 15mila euro 20mila euro e 30mila euro volati via. Il dottore si presenta la sua prima offerta di 40mila euro, cifra importante che i concorrenti decidono di rifiutare. Da qui Andrea ed Elisa rimangono a tu per tu con il dottore che si presenta con l’ultima offerta da 30mila euro: Andrea, contro il parere della moglie, per la prima volta dopo 32 anni di vita assieme, accetta. Nel loro pacco c'erano solo 200 euro e tornano a casa con 30mila.