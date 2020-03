Purificare l'aria di casa ci aiuta a tenere lontano i virus? Cosa dice la scienza

Coronavirus purificatori d’aria: è corsa alle soluzioni per abbattere la piaga del coronavirus. Soluzioni che si prospettano su più fronti ma che finché sono non verificate rimangono, ovviamente, sempre nell’ambito delle teorie, confutabili. Tra chi sostiene che la Vitamina C aiuti a prevenire il virus, come prendere il sole ecc, cosa non confermata, e chi sta con successo testando la medicina contro l’artrite nella speranza sia quella giusta per sconfiggere il covid19 (teoria anche questa non confermata), c’è anche chi si informa per capire se una sorta di prevenzione possa essere rappresentata dai purificatori d’aria. Tra i vari che si interrogano su quest’ultima questione c’è per esempio Ricky Tognazzi. Crediti foto@Shutterstock Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA