Bambino di 10 anni ruba l'auto alla mamma e guida (per 300 chilometri) con la sorellina a bordo: la sorpresa degli agenti che li hanno fermati

Due bambini di appena 10 e 11 anni hanno pensato bene di rubare la macchina della mamma e fuggire verso la California dopo che erano stati loro requisiti i dispositivi elettronici.

Sono riusciti a guidare per oltre 300 chilometri prima che la polizia li fermasse in autostrada. La mamma aveva denunciato la loro scomparsa, preoccupata, pensando al peggio.

La bambina era stata punita con la confisca di alcuni dispositivi elettronici, tra cui naturalmente il cellulare, per essersi comportata male. Per quanto al giorno d'oggi si possa essere legati a questi strumenti, la mamma non immaginava di certo questo tipo di epilogo per una "semplice" punizione.

La scomparsa dei bambini e la "cattura"

Giovedì scorso la donna aveva denunciato il furto della sua auto e la scomparsa dei suoi due figli. Poche ore dopo, le autorità hanno individuato l'auto e si sono lanciati all'inseguimento, intimando al guidatore di fermare il veicolo. Pensando si trattasse di un furto, gli agenti hanno estratto le pistole e ordinato a chiunque fosse nell'auto di uscire lentamente.

La sorpresa degli agenti

«Sorprese, le forze dell'ordine hanno assistito alla scena: un bambino di 10 anni è sceso dal posto del guidatore e la sorellina di 11 anni è uscita dalla parte opposta», è stata la dichiarazione del dipartimento, secondo il The Guardian.

I due bambini sono stati interrogati e hanno riferito agli agenti che erano molto arrabbiati per la confisca dei loro dispositivi e per questo il fratellino aveva deciso di portare la sorella in California. Non sembra, dunque, che ci sia stato alcun reale maltrattamento né da parte della madre né di altri.

Naturalmente, la mamma ha deciso di non sporgere denuncia e i figli sono stati rilasciati.