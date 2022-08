Venezia. «Il bimbo che fa pipì in piazza San Marco? E' la meno grave delle cose che succedono qua...»

Scusatemi, ma non capisco perché ci si stupisce solo oggi delle pipì dei bambini in piazza San Marco a Venezia. Sono tre anni che abito al 63 e ne ho viste di tutti i colori e forme...

Gente che entra nelle corti e defeca sotto le telecamere, altro che pipìi. Barboni che dormono sui pianerotto, chi mangia tonno e lascia gli scarti. Via vai di gente che entra a momenti negli uffici. Soprattutto, una vigilanza privata pagata per stare chiusa in uno stanzino a nulla fare, e anche quando abbiamo chiamato i vigili presenti nel cortile accanto i maleducati se la sono cavata con una semplice romanzina. I cortili dove passano centinaia di persone al giorno non vengono mai puliti perché non esiste un responsabile amministratore delle Procuratie. Solo se passa un Ministro dal ponte levatoio il Comune manda qualcuno a pulire molto velocemente.



EZ