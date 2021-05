Viaggi e quarantena, dal 15 maggio stop in Ue, Regno Unito e Israele. Più voli Covid-free con gli Usa

Stop alla quarantena per chi si muove tra Paesi Ue o chi arriva da Paesi pressoché immunizzati come Regno Unito e Israele, più voli Covid-free tra Italia e Stati Uniti e collegamenti aerei a prova di contagio anche per Dubai, in vista dell'Expo. Questi i principali punti emersi al tavolo operativo tra i ministri degli Esteri Di Maio e della Salute Speranza.

Stop alla quarantena dal 15 maggio - Il vertice si è svolto questa mattina: al centro, le riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. Secondo quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Gb e Israele. Basterà un tampone negativo o il vaccino. In alternativa avrà la medesima possibilità chi ha già contratto il Covid negli ultimi sei mesi. Di fatto, si tratta delle stesse regole in vigore in Italia per gli spostamenti verso regioni non gialle. L'obiettivo del Governo è quello di riaprire a tutti i Paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. Per questo si lavora alla definizione di un parametro al di sopra del quale tutti gli stranieri possano venire in Italia.

Voli Covid-free - In merito agli Usa, a quanto emerge dalla riunione di questa mattin, verranno potenziati i voli Covid free ed entro la metà di giugno l'obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o Covid). Il governo è al lavoro per organizzare voli Covid free anche per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo.