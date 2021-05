Aerei, arrivano le prime porte che si aprono senza usare le mani

Quanto ci è mancato viaggiare in questi mesi? L’emergenza Covid ha messo ko il trasporto aereo per via della facilità di diffusione del virus sugli aerei. Presto potremo tornare a volare non solo grazie alla massiccia campagna vaccinale che sta prendendo il giusto ritmo in tutto il mondo, ma anche per via dell’introduzione di tecnologie avanzate come le porte del wc che si aprono senza usare le mani. ANA (All Nippon Airways) ha sviluppato con JAMCO Corporation una maniglia con molla in grado di aprirsi e chiudersi soltanto con il gomito o l’avambraccio: le prime porte di questo genere sono state introdotte dal 1° maggio su 21 Boeing che fanno tratte interne in Giappone. Presto verranno installate anche su aerei che fanno voli internazionali (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Pilota d'aereo che incontrò l'ufo: ecco la verità dietro al video virale

APPROFONDIMENTI COVID VIAGGI Passaporto vaccinale per i viaggi, l'Europa lo attende per...