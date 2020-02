Treno deragliato a Lodi: «Un'anomalia segnalata dal sistema» e quella squadra di tecnici al lavoro

dal nostro inviato

OSPEDALETTO LODIGIANO «Un’anomalia segnalata dal sistema». Su questo era al lavoro la squadra di cinque addetti di Rfi, la società di Ferrovie che si occupa della manutenzione dei binari: un capo e quattro operai, nella notte di mercoledì, si stavano occupando di un problema elettrico non risolto su un pezzo di linea dell’alta velocità all’altezza di Ospedaletto Lodigiano. Proprio nel punto in cui lo scambio, chiuso e poi riaperto manualmente, alle 5.34 di ieri mattina ha fatto deragliare il Frecciarossa diretto a Salerno.

IL SUPERVERDE

Nello schianto sono morti i due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, 31 i feriti, il più grave l’addetto alle pulizie Xavier Sacnhez che verrà operato oggi per una frattura alla caviglia e al femore. Solo un caso fortunato ha fatto sì che l’incidente diventasse una strage: «Questa volta la prima classe era in testa, al vagone numero uno, e spesso non è così. E’ quella sempre un po’ più vuota delle altre e infatti l’altra mattina non c’era nessuno. Se la distribuzione dei vagoni fosse stata diversa, con la seconda in testa al treno, i morti sarebbero molti di più», riflette uno degli invetigatori che sta lavorando sul campo.



La polizia scientifica di Roma sta effettuando i rilievi sui binari, il Nucleo operativo incidenti ferroviari si sta occupando di quelli sui vagoni. Parallelamente prosegue l’acquisizione dei dati dei sistemi di registrazione che regolano la circolazione ferroviaria e l’analisi delle scatole nere del treno. «Con il superverde sul quel tratto viaggiava a 300 all’ora e questo elemento, come gli altri fattori tecnici, emergeranno dall’analisi documentale. Tutti i dati sono inseriti nel sistema di sicurezza», riflette l’investigatore.



SCINTILLE

Tra i campi del lodigiano il vagone numero uno è ancora reclinato sul fianco, il locomotore trecento metri più avanti ha fermato la sua corsa solitaria contro un casotto degli attrezzi delle Ferrovie. Qui ci sono delle telecamere ma sono quelle di sicurezza contro i furti: «Hanno ripreso qualche scintilla, niente più. Sarà dalle indagini sui binari che sapremo le cause dell’incidente», afferma l’investigatore. «I vagoni si sono fatti quattrocento metri sulle pietre, fuori dai binari.

La fortuna è che il treno è stato frenato dalla massicciata. Se no ci saremmo trovati davanti alla carrozza numero tre accartocciata, come è avvenuto nel caso dell’incidente di Pioltello».

