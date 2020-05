Traghetto Tirrenia finisce sugli scogli alle isole Tremiti

Un traghetto Tirrenia finisce sugli scogli nel porticciolo dell'Isola di San Nicola, alle Isole Tremiti. L'imbarcazione, con 7 passeggeri a bordo, poco dopo le 11, era appena arrivata dopo la traversata da Termoli quando è andata a cozzare contro una scogliera all'ingresso del piccolo porto. A determinare l'incidente, problemi tecnici sembrerebbe alle «manette» del traghetto che non avrebbero permesso al natante di effettuare la manovra. Presenti al momento diversi isolani. Immediato l'sos dell'equipaggio. Fortunatamente nessun ferito tra dipendenti e passeggeri. Sul posto la Capitaneria di porto presente alle Diomedee e alcuni sub che si sono immersi immediatamente per verificare l'entità dei danni. Il traghetto nelle ore successivo è stato condotto in banchina dove sono in corso le indagini tecniche. «Ci auguriamo che non sia nulla di serio - dichiara Marco Napolitano, imprenditore turistico, titolare dell'hotel Gabbiano - e che per il prossimo fine settimana sia già operativo. Stiamo ricevendo le prime prenotazioni anche se c'è molta cautela a causa del Covid-19. Ci stiamo preparando ad accoglierli in sicurezza e l'imbarcazione è essenziale. Speriamo che non ci sia bisogno fi una nave sostitutiva, sarebbe tutto più complicato».

Traghetto contro yacht alle Eolie, 5 feriti. «La nave non ha rispettato la precedenza»

Olbia, scontro in porto tra i traghetti Grimaldi e Tirrenia. Il video: «Ci prende, ci prende!»

Napoli, auto giù dal ponte del traghetto uccide un passeggero: alla guida un poliziotto



Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA