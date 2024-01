​Malore a bordo del traghetto: morto un passeggero di 51 anni. Viaggiava con la famiglia verso Bari

Malore a bordo del traghetto: morto il passeggero di u traghetto. Un uomo, M. F. 51enne di nazionalità kosovara, che viaggiava a bordo della motonave “Rigel II” della compagnia “Ventouris Ferries” è arrivato cadavere, questa mattina, al porto di Bari.

Malore e morte sul traghetto

Alle cinque di questa mattina, quando la motonave era ancora in alto mare, il passeggero è stato colto da un improvviso malore cardiaco. Per lui non c’è stato nulla da fare. Alle 8.30 l’imbarcazione è attraccata sulla banchina del porto del capoluogo pugliese dove i sanitari della medicina marittima e i medici del servizio 118, allertati dalla capitaneria di porto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Immediatamente sono state attivate le procedure di rimpatrio della salma che oggi stesso ripartirà verso la costa balcanica per far rientro a casa.