Al supermercato con i giacconi invernali, ma l'aria condizionata non c'entra. Coppia denunciata per furto

FABRIANO - Forse pensavano di eludere la sorveglianza con la scusa che all'interno del supermercato lo sbalzo termico fosse insopportabile almeno quanto le temperature infernali all'esterno. Quindi sono entrati nel negozio indossando con nonchalance lunghi giacconi invernali e muovendosi con fare sospetto tra gli scaffali e le corsie: movimenti che non sono sfuggiti al personale del market di Fabriano che ha subito allertato i carabinieri e lo shopping anomalo è finito con la denuncia per furto aggravato di un uomo di 35 anni e di una donna di 30, entrambi del posto. Non era colpa dell'aria condizionata, insomma, ma si trattava di un piano grossolano per cercare di rubare più merce possibile dal negozio.

La coppia, infatti, aveva nascosto dentro gli abiti che indossavano diversi prodotti del negozio sprovvisi di antitaccheggio per un valore di diverse decine di euro ed era uscita dal supermercato senza passare dalle casse.